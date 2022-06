Patios y terrazas: ¡Cómo tener la pérgola perfecta!

Siempre soñaste tener una pérgola en tu casa pero qué pasa si no conoces bien los materiales, el proceso de instalación así como los elementos clave que vas a necesitar para ponerla en pie. A veces el desconocimiento puede arruinar tu hermosa obra, por eso hoy queremos guiarte al adquirir una pérgola. No es complicado solo tienes que tomar en cuenta algunas recomendaciones para que no pierdas tiempo ni inversión al hacerlo: