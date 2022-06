Esto lo debes saber si quieres un Baño Perfecto

Un cuarto de baño que no tenga ventanas, se puede ver bien, amplio y luminoso. Aunque desees las ventanas no tienes elección cuando no eres el arquitecto. Lógicamente, no siempre se puede tener todo en un mismo espacio pero no te desanimes, nosotros preferimos la primera opción. Sin embargo, en caso de ausencia de ventanas, el baño debe estar bien iluminado e instalado con un sistema de ventilación para que haya movimiento de aire y no se sienta el espacio estancado o con mucha humedad. No existe problema alguno cuando no se tienen ventanas, ¿quién las necesita?