Consejos de expertos para la iluminación del vestíbulo

Mientras estamos en casa a veces no nos damos cuenta de que la luz puede ser más que un elemento para decorar. No solo se trata de esto, es cuestión de que nos ofrezca la mayor comodidad posible mientras trabajamos, limpiamos o vemos televisión. La idea es mantener la función constante en las habitaciones, para decidir si la luz será fuerte o suave hay que tomar en cuenta el tipo de ambiente que estás trabajando porque si deseas una sala acogedora con velas y alfombras, lo recomendable es que uses un sistema que te permita graduarla sin problemas.