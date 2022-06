Baños modernos: ideas y consejos

La filosofía del feng shui aconseja a sus practicantes que los espejos siempre reflejen armonía, abundancia y fortuna, esta creencia trata principalmente de atraer a la vida las cosas bellas por medio de una atractiva refracción.

La decoración de esta pieza es muy aceptada y dicen los expertos que la mejor forma de poner esta creencia en funcionamiento, es por medio de marcos con brillos sutiles o exagerados según el gusto personal.

En estilos minimalistas no es muy aceptado este tipo de decoración, recuerda que no es bien visto los excesos, si tienes este tipo de diseño en tu hogar intenta que el marco sea sutil para no dañar el equilibrio visual del espacio.