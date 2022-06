Jardín DENTRO de tu casa – ¡6 maneras bellas de crearlo!

El termino textura en materia de paisajismo se refiere a la sensación de grosor que ofrece la planta. Las texturas se diferencian según su tamaño en texturas gruesas, finas y medias; y cada una de ellas tiene un uso y unas particularidades básicas que hay que conocer. Las plantas de textura fina son aquellas con hojas pequeñas y multitud de ramillas. El efecto que propone esta fina textura es muy relajante para el ojo y son más amables de mirar; además, ofrecen una sensación de lejanía cuando se colocan en el último plano y esto puede hacer que tu jardín luzca más grande. Las de textura media pertenecen a aquel grupo de plantas con un grosor de hoja lo suficientemente grande para no ser fino y lo suficientemente pequeño para no poder considerarlo grueso. Su uso suele ser, en la mayoría de los casos, como elemento de transición para que no se produzca un salto brusco entre un conjunto de plantas con una hoja muy fina y una especie ejemplar de mayor grosor. Finalmente, las de textura gruesa son perfectas para dar golpes de efecto a los macizos en el jardín, pero hay que tener cuidado con no abusar de ellas puesto que pueden generar una sensación de espacio angosto. Por esto, no es aconsejable incluir esta textura en espacios pequeños.