Casas pequeñas: ideas para decorar

Los lugares reducidos con la decoración adecuada, tiene poco que envidiar de las casas con más metros cuadrados. El principal consejo que puedes tomar es la coherencia y continuidad en el diseño, a continuación, encontrarás los tips más prácticos a tener en cuenta:

1. Ilumina siempre tus escenarios, no importa si lo haces de manera natural (ventanas, claraboyas, etc.) o de forma artificial (uso de lámparas, electrodomésticos que irradien luz, etc.).

2. Elige mobiliario que se acomode a tus áreas, el mobiliario de gran tamaño desentona en espacios reducidos.

3. Crea puntos focales y de tensión visual, los colores opuestos son excelentes alternativas para este tipo de labores.

Los arquitectos tienen muchas formas de guiarnos para que podamos tener una decoración idónea para nuestra casa, sigue leyendo este articulo y entérate de cómo hacerlo.