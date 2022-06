¡9 m2 de puro color!

Esta es una cocina de 9 metros cuadrados, fue parte del proyecto de televisión buen gusto en TNT se ejecuto para la familia de Leandro de Brasil y su esposa Masha de Moscú. Hace 15 años que no se renovaba su cocina, donde el espacio era anticuado, la campana extractora no funcionaba, la nevera estaba en malas condiciones, carecía de lugar de almacenamiento para utensilios de cocina. Fue la excusa perfecta para que un grupo de expertos sacarán provecho al máximo de este metraje inspirando sus ideas en paisajes llamativos del trópico, donde a continuación veremos con detalle el resultado final del trabajo, no se lo pierdan…