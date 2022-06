Espectacular casa en la playa, muy al estilo ¡Venezolano!

Hoy hablaremos de una preciosa casa de verano que podría perfectamente estar en cualquier lugar de nuestra costa venezolana, como en las playas de Sucre, porque cuenta con la sencillez y practicidad que tanto nos caracteriza. No es casualidad que esta lindura se encuentre en nuestra tierra vecina Brasil, lo que antes era una casa abandonada de un pescador en la playa de São Miguel do Gostoso , Rio Grande do Norte. Fue diseñada por un arquitecto conocido con el nombre de Renato Teles quien nos enseña que lo importante para un buen diseño no son muchas ambisiones sino buenos ideas.

Voy a demostrarles foto a foto que interesante, simple y bello es este hogar a través de el libro de ideas que les tengo preparado para esta ocasión