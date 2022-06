¡Decoración hermosa color blanco!

La cocina es pequeñita como la de la casa de una muñeca, con lo justo y necesario para cocinar a diario y cómodamente. Se caracteriza por continuar con los códigos blancos en sus muebles, pero esta ves, le agregaron unos mosaiquillos preciosos en un tono gris azulado, que le da un toque realmente dulce al espacio.

Este maravilloso hogar me deja sin palabras, quisiera correr a tener sin duda uno igual, ya que la belleza, elegancia y amplitud que nos dona el blanco hacen de el un espacio impecable. ¿No crees?. En muchos espacios no es fácil encontrar la serenidad y felicidad que el nos transmite, pero si podemos encontrar la felicidad en frascos chiquitos, si no me crees te invito a conseguirla mientras lees sobre este precioso espacio dando ¡clic aquí!