Cómo tener una casa hermosa y ecológica

Una de las mejores acciones a tomar si eres un propietario eco amigable es evitar el uso de aire acondicionado, puedes tener un buen flujo de aire abriendo las ventanas de tus habitaciones, el viento moverá el aire caliente y no hará falta utilizar el aire acondicionado. Otra manera de ayudar al ambiente es colocar el aire acondicionado en 23ºC así no esforzarás la energía y básicamente, ayudarás al ambiente. También, puedes desconectar los electrodomésticos que no uses, computadoras, televisores y demás. Hasta los cargadores de celulares consumen energía valiosa para cuidar al planeta.