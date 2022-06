Cómo instalar vigas falsas de madera ¡Para un estilo rústico!

A veces queremos tener una habitación con varias vigas de madera atravesadas en el techo porque desde que las vimos no hemos dejado de pensar en ellas. Esto sucede más aún cuando eres fanático de las casas de campo confeccionadas al mejor estilo rústico. Atravesar el techo no es tarea difícil, lo que debes conocer es el diseño que quieres, lo mejor es esbozarlo de acuerdo al tamaño de la habitación, define en dónde colocaras las vigas y la distancia que habrá entre ellos. No es difícil solo necesitas conocer el área completa, las medidas de las vigas y por supuesto, cómo las vas a instalar.