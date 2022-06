Guía completa para decorar tu cuarto

Los detalles son esos elementos que no extrañas cuando no están pero que cuando los añades a tu decoración ya no podrás prescindir de ellos nunca más. Por ejemplo, los textiles o elementos decorativos pequeños pero de gran impacto decorativo.

Ten cuidado al momento de escoger las cortinas y ponerlas en la decoración, te darás cuenta como la decoración cambia instantáneamente y si escoges las correctas será la mejor decisión de tu vida. En cambio, si escoges unas cortinas feas o que no encajan con la decoración, notarás como la decoración de la habitación se arruina.