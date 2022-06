Mobiliario para la cocina: ¡ideas para tu casa!

Las zonas sociales y de servicios requieren de un diseño especializado debido a las funciones y tareas que en ellas se realizan. Las cocinas, sin embargo, son el espacio protagonista de las zonas sociales y quizás de toda la casa. Su diseño es tan particular que incluso hay diseñadores que se especializan solo en este campo para que la dedicación y experiencia sea especializada. Las casas incluso suelen tener un valor agregado cuando la cocina tiene un buen diseño, no solo estético, sino que también funcional. Si bien es cierto que los gustos son variados y no a todos nos gusta lo mismo, la funcionalidad debe equilibrar la estética del espacio. Un espacio reducido y por consiguiente el diseño de una cocina pequeña, es siempre un dolor de cabeza para los diseñadores por lo que han desarrollado una serie de trucos para optimizar el espacio en medio de un armonioso diseño que incluso a veces hace aumentar el tamaño de la cocina de forma sensorial.

En homify quisimos hacer una lista de los elementos complementarios en el diseño de una cocina como lo es el mobiliario, recuerda que un diseñador de cocinas te puede asesorar para mejores resultados