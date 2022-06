Renovar tu terraza – 6 Consejos esenciales

Mientras estamos conversando amenamente con las amigas nos olvidamos de los efectos dañinos del sol. Seguramente a más de uno le ha sucedido que malogra su piel por descuidado y no tomar medidas al respecto. Uno de nuestros consejos es tener una pérgola o área cubierta para que los rayos solares no incidan tu piel. En el caso de contar con mucho espacio, te recomendamos tener una gran sombrilla para que puedas resguardarte. Si no existen toldos que se instalan fácilmente en el techo de la terraza. Para más ideas, te invitamos a disfrutar de nuestro libro: Prefabricada, sencilla y hermosa.