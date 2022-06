¿Cómo construir mi propia parrilla sin gastar mucho dinero?

No te compliques la existencia en hacer el diseño más difícil, sobre todo si es primera vez que te aventuras en este tipo de construcciones. Además, si lo que quieres es ahorrar dinero, elegir un modelo muy sofisticado no te será muy útil. Las habilidades de albañilería no las tiene todo el mundo, así que empieza con mucha calma y paciencia. Poco a poco empezarás a ver cómo va tomando forma.