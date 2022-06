¡Perfección y estilo en 32m²!

Lo que nos impacta de este lugar es cómo se aprovechó cada área en particular y cómo funcionan en su mayor esplendor. Para no perder de vista al mar, el comedor se ubica justo frente a su autosugestionad, la mesa de madera pulida es rescatada y seguramente reciclada, con lindos y amenos colores que la han traído a la vida. Las banquetas, también se han renovado sacando lo mejor de ellas en color azul turquesa. Aunque es un espacio reducido, este detalle no genera importancia porque funcionará como comedor, oficina, mesa de dibujo y hasta quién sabe… La esquina ideal para compartir una botella de vino.