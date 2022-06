Casa de dos pisos construida en un pequeño terreno

En este libro hablaremos de una casa especialmente particular, un diseño que resalta en el sector en el que está ubicada, una excelente muestra del aprovechamiento del espacio, que demuestra no solo el ingenio de los profesionales si no también el hecho de romper las barreras comunes.

Este proyecto consta de dos niveles muy bien diseñados en un terreno irregular. Normalmente podemos encontrar áreas cuadradas o rectangulares para construir una propiedad, pero este no es el caso. Un terreno asimétrico casi triangular de 132 mts cuadrados fue el principal reto de los profesionales.

El resultado final, una propiedad de dos plantas que resalta en el vecindario, modernidad en el exterior, comodidad y elegancia en el interior.