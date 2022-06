Aumentar fácilmente el precio de tu casa: Los 10 mandamientos

La primera impresión es la que cuenta, y lo primero que va a ver el vendedor al acercarse a tu propiedad va a ser la fachada del inmueble. Esa imagen va a determinar su predisposición a pagar más o menos por la casa. Así que no lo dudes, si vas a venderla dale tú o paga para que un profesional le dé un repintado a la fachada, o a las zonas que se pueden pintar. Y si no lo haces porque quizás hace poco que la has pintado, al menos haz una buena limpieza y conviértela en una fachada de infarto.