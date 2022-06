¡Deshazte de los zancudos con estos truquitos!

The Big Bed Company

En términos generales, en Venezuela los mosquiteros son considerados como objetos para proteger a los bebés o simplemente como accesorios anticuados y pasados de moda. Pero si lo miras con un poco más de objetividad te darás cuenta de que estos son bastante prácticos para mantener a los mosquitos al margen mientras duermes y además lucen muy románticos. Asegúrate siempre de que no esté roto, de que esté bien instalado y de que no queden espacios descubiertos que permita que se filtren los zancudos pequeños. Revísalo varias veces antes de usarlos, para que no queden zancudos adentro; aplícales repelente una vez en la noche e inspecciona de vez en cuando el de los niños mientras duermen.

