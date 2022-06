¡6 formas de crear un hermoso jardín en el pasillo de tu casa!

Al momento de diseñar tu jardín puedes ir más allá de las ideas convencionales y ¿por qué no, cavar un hueco y crear un canal de agua? Lo único que vas a necesitar es un recipiente rectangular hundido en la tierra y cubrirlo con algunas baldosas de piedra para darle un look novedoso. Para embellecerlo aún más, puedes colocar algunas plantas flotantes y añadir un par de peces (en caso de que esta área sea lo suficientemente grande). También puedes crearlo utilizando algunas bases de cemento del tamaño de tu preferencia y ¿por qué no? Incluso podrías agregar unas flores de loto y una pequeña cascada para relajarte con el sonido del agua.