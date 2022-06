¡6 cosas que nunca supiste de tu microondas!

Mucho se dice de no meter metales dentro del microondas, pero considerando que muchas de las partes internas del microondas están hechas de metal, valdría la pena preguntarse ¿cuáles son los metales que no se pueden meter y por qué? Pues bien, el aluminio, por ejemplo, es uno de los que debes evitar calentar en el microondas. La razón es porque los microondas funcionan con radiación electromagnética, cuyas ondas se dirigen a las moléculas de agua de la comida haciendo que se muevan y este movimiento genera calor. A diferencia de lo que ocurre con el metal, en los alimentos el agua se convierte en vapor y la energía se libera; mientras que con el metal al ser mucho más sólido, las moléculas se calientan y no tienen a donde ir. Lo que trae como consecuencia que se caliente rápidamente y se corra el riesgo de producir fuego. De cualquier manera, lo más recomendable es evitar cualquier tipo de metal, ya que así evitarás provocar un incendio o, aunque esto no suceda, dañar el aparato y hacer que su uso sea peligroso.