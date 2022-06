6 tips increíbles para tu Cocina-comedor

Alguna vez te has preguntado, ¿dónde usar la luz blanca y donde colocar la luz amarilla? Pues la respuesta es muy simple, la luz blanca es mejor para los lugares donde se realizan tareas que requieren de mucho cuidado y atención; es decir donde realizas trabajos que impliquen la observación, escritura, lectura, etc. Por su parte, la luz más amarilla es ideal para aportar una mayor calidez en diversos espacios, tales como el comedor, la biblioteca, salas de estar, etc. Por ello, es recomendable que coloques una luz blanca en el área de la estufa (sobre las hornillas), en el área del fregador y del mesón donde se encuentran los utensilios de cocina y donde también picas los alimentos; mientras que puedes colocar en el resto del ambiente una luz más cálida, siendo esta reforzada con la luz de las ventanas.

