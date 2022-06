Diseño de cocinas modernas y minimalistas

En primer lugar te aconsejamos hacer una lista de lo que para ti es prioritario tener en tu cocina. Por ejemplo, si eres una persona que no suele cocinar mucho puedes optar por no tener un horno muy grande ni llenar los espacios de grandes ollas que nunca vas a utilizar. Por esta razón es bueno hacer un lista de lo que debes y lo que no debes tener dentro de tu cocina y así empezar con el diseño.