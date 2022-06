Cuartos pequeños – ¡11 ideas fabulosas!

Las habitaciones siempre lucirán más amplias de lo que son por los colores y tonalidades en los materiales que empleen en su decoración de diseño de interiores. Elegir lo esencial es determinante para que el espacio se vea prolijo y minimalista. La composición se debe analizar con antelación, la idea no es tener objetos sin uso al contrario, darles toda la funcionalidad que sea necesaria. La base de blanco le da calma y serenidad al cuarto. En el caso de las cortinas, la mejor elección es escoger materiales gruesos para que no entre la luz y no interrumpa el sueño del usuario.