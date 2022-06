¡Aprende a diseñar la casa de tus sueños!

La mayoría de los mortales no posee habilidades para dibujar o hacer bocetos dignos de un artista, pero eso no significa que debas dejar este proceso creativo a un lado. No necesitas ser Picasso para hacer un dibujo rápido de como visualizas tu casa soñada, esto puede ser de mucha ayuda, sobre todo si combinas varias ideas o buscas transmitir el diseño que está en tu cabeza a un profesional o a tu pareja para que ambos puedan comprender mejor cómo deseas que luzca tu nueva vivienda. También puedes utilizar programas para modelar en 3D como SketchUp o Revit, son gratis y muy fáciles de usar.