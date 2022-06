Cocinas abiertas: ventajas y desventajas

Las zonas sociales y de servicios requieren de un diseño especializado debido a las funciones y tareas que en ellas se realizan. Las cocinas, sin embargo son el espacio protagonista de las zonas sociales y quizás de toda la casa. Su diseño es tan particular que incluso hay diseñadores que se especializan solo en este campo para que la dedicación y experiencia sea especializada. Las casas incluso suelen tener un valor agregado cuando la cocina tiene un buen diseño, no solo estético, sino que también funcional. Si bien es cierto que los gustos son variado y no a todos nos gusta lo mismo, la funcionalidad debe equilibrar la estética del espacio

En la actualidad los espacios abiertos, tienen mucha fuerza gracias al aporte en espacialidad que brindan y a la nueva imagen donde los espacios se ven integrados y complementados unos con otros. En este orden de ideas, las cocinas toman una connotación no solo de zona de servicio sino que también social por lo que su diseño debe ser mucho más detallado y en concordancia con el entero estilo de la casa.