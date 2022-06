Cómo tener un jardín Eco-Amigable

Cuando tenemos un jardín no nos podemos olvidar de las especies que lo habitan, aunque no lo creas hay más animalitos de los que imaginas. Por lo que te recomendamos evitar escuchar música o instalar luces destellantes en esta área de la casa. Aunque no lo creas, los pájaros, murciélagos, colibrís, sapos y demás especies sufren muchísimo por tener luces que bloquean su visión y los encandilan. Para mejorar su habitad lo mejor es no colocar música fuerte cerca del jardín, esto perturbaría su tranquilidad y comodidad. Disfruta de nuestro libro de ideas: Iluminación de jardines: ¡5 ideas fantásticas!