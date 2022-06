Bases de cama – 6 ideas super modernas

Si no te gustan las opciones anteriores y lo que buscas es algo más simple todavía solo necesitas construir una base sencilla con solo una tabla. Es importante que esté en buen estado, de esta manera verás cómo economizas tus finanzas sin gastar de más en la base de la cama. Es muy fácil llevarlo a cabo, es cuestión de elegir una tabla resistente y además que te permita levantar un poco el colchón. Trasladarlo no será tarea difícil, puedes colocar una alfombra justo debajo para que no rayes el piso mientras lo traslades de un lado a otro. La idea es ahorrar, no dañar lo que tenemos.