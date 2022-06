La solución final contra las plagas

Aunque puedas pensar que los pájaras carpinteros son animales tranquilos e inofensivos, pueden ocasionar más problemas de los que pensabas. Algunas veces estas aves atacan sin razón alguna las tejas de los techos, ocasionando agujeros en el recubrimiento. Deshacerse de estos animales no es tan sencillo, debido a que la idea no es dañarlos, solo hacer que estos ya no te sigan ocasionando algún problema. Lo mejor es irlos hostigando cada vez que los veas con alguna vara u otro elemento para que ellos decidan irse, si los alimentas querrán quedarse y podrían ocasionar grandes daños.