Caminos de jardín – 7 ideas espectaculares

Las caminerías de grava, son ideales para los jardines con un estilo rústico, va muy acorde ya que se mezcla con el resto de los elementos naturales del exterior. Es una opción económica a diferencia de otros materiales. Para tener un camino de grava de buena calidad y que no se hunda, lo más recomendable es cavar unos cuantos centímetros y preparar el suelo, para luego colocar la grava en la superficie. De igual modo si la calidad del suelo no te permite excavar, prepara la tierra lo mejor posible para que la grava sea resistente y no se hunda por el peso.