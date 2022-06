Cómo tener un dormitorio único y especial

Suele pasar que un día te despiertes y decidas cambiar por completo la decoración de tu cuarto. La misma rutina a veces hace que no nos percatemos de la última vez que le dimos un cariñito a nuestra habitación y la dejamos como un bello lugar digno de fotografía. Belleza que lamentablemente no duró sino unas cuantas semanas y que, luego debatiéndonos entre la comodidad y el conformismo, dejamos que quedará así. Pero no te preocupes, nunca es tarde para empezar de nuevo, así que toma nota de estos trucos que transformarán tu habitación en un lugar súper original. Lo más importante es que esta transformación ¡sí durará! sin importar qué tan desordenado seas, pues consiste en incorporar algunos elementos que sin duda te harán marcar la diferencia. Y a propósito de las habitaciones diferentes, ¿sabías que tu cuarto define tu personalidad? ¡lee este artículo y conoce por qué!