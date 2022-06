Materiales menos costosos para construir o reformar

A la hora de comprar materiales para construir o reformar todas las variables son relativas. Pero los materiales no es el único insumo. Se requiere un diseño, hacer cálculos y solicitar presupuestos. No te rindas antes de comenzar, podrías llevarte sorpresas al descubrir que no es tan costoso como suponías.

Generalmente cuando compramos al detal los precios son mayor que aquellos comparados con las compras efectuadas por alguien que es un cliente importante para el proveedor, en la que hay construida una relación de largo plazo.

Por eso, es mejor solicitar precio del diseño, mano de obra y materiales. Y sobre esa información segmentar la información y comparar.

Considera el hecho que comprar materiales de construcción requiere de especificaciones y experiencia; pero aun así no es imposible que hagas compras inteligentes. Es cuestión de evaluar.

Aquí te presentamos opciones de materiales menos costosos que otros y que se están popularizando. Recuerda que el buen gusto no está en el precio de las cosas. Está en lo que consideres bello, que trasmita emoción y no precio.

Evalúa y anímate. Éxito