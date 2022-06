Siembra vegetales en casa y lleva una vida fitness

Ahora si quieres tener un pequeño huerto en casa, pero no cuentas con el espacio suficiente para colocarlo, no te preocupes, la solución es tener uno aéreo o vertical. Son perfectos para sembrar hiervas, plantas, frijoles, pepinos e incluso plantas ideales para remedios y tés. Aunque estás no tienen que estar en un conuco en tierra, debes cuidar su regado y mantenimiento, al igual que a cantidad de luz solar que sea necesaria. Las hojas para ensaladas, como la rúcula, la lechuga, entre otras pueden crecer de este modo. Si te gusta esta idea, mira el perfil de Mono Studio.