Decoración de salas – Reglas que necesitan romperse YA MISMO

Cuando pensamos en la decoración de la sala de estar, visualizamos un espacio con uno o más sofás, una mesita de centro, el televisor en medio y uno que otro adorno decorativo. Inconscientemente seguimos una reglas de lo que se puede hacer o no hacer en esta habitación, y de cuáles muebles son los indicados para colocar, pero esto no tiene que ser así. Puedes romper los esquemas completamente de la decoración de una sala aburrida y convencional, y darle vida con toda tu creatividad a la de tu casa. Imagina un lienzo en blanco y piensa qué te gustaría tener en este espacio, tal vez un sofá no sea necesario, puedes colocar sillones, hamacas o lo que consigas. Las estanterías tampoco deben estar a juro en la habitación, puedes escoger una alternativa diferente y original para almacenar tus pertenencias. Todo es válido mientras refleje siempre tu estilo y personalidad y crees una atmósfera acogedora, cálida y agradable. Si necesitas algo de ayuda extra, aquí abajo te dejaremos algunas ideas de salas de estar que rompen todas las reglas.