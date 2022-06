¡Cómo tener una casa totalmente libre de polvo!

Si no puedes controlar la suciedad ni los gérmenes te recomendamos pasar la aspiradoras al menos una vez al día, este artefacto es maravilloso para no dejar pasar la suciedad. Si deseas tener una casa impecable debes quitar el polvo lo más que puedas. Al usar alfombras de fibra lograrás que el suelo se torne sucio. No olvides lavarla con agua caliente cada dos meses, cuando haces esto matas las bacterias y ácaros que se depositan entre las ranuras de las alfombras. Existen muchos productos desinfectantes que funcionan perfectamente dependiendo del material con el que estén elaboradas. Otra manera es quitarte los zapatos al entrar.