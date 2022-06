Cómo demoler una pared interior

Por razones de seguridad, determina si la pared no es soporte de carga, es decir, si se trata o NO de un muro que hace de pilar para la construcción. Esta previsión de investigar primero, te ahorraría daños materiales y posiblemente humanos, por causa de un derrumbe. Busca los planos de construcción de tu casa y confirma que esa pared no forma parte de una estructura que soporta cimientos. Si consideras necesario asesorarte con un Ingeniero o Arquitecto acerca de ese soporte de carga o no, puedes hacerlo.