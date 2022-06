Una remodelación sencilla pero coqueta

Sin duda alguna, la remodelación del hogar siempre será un dolor de cabeza para los dueños de casa, por no saber qué hacer, no tener ni idea si el presupuesto con que se cuenta es suficiente, cuando nos encanta algo siempre se sale del presupuesto y se tiene que abaratar costos, pero hoy les mostraré una remodelación sencilla donde no hace falta acudir a acabados costosos sino que con un poco de ingenio y de aberturas puntuales en fachada el cambio interior de espacios puede ser alucinante. Así lo demuestra la oficina de ARQUITECTONI-KDISEÑO + CONSTRUCCION SAS, quienes utilizaron nuevos materiales remodelando la experiencia del vivir de esta casa. ¿Qué esperamos?, comencemos el recorrido.