Una casa llena de naturaleza

Veamos cómo este baño también cambia su configuración, siempre me he preguntado ¿Por qué los baños son la parte de la casa que menos se diseña?, es una zona que se piensa como un espacio utilitario y funcional, porque se pasa poco tiempo en él, es lo que es y punto, esta no debería ser la mentalidad, y es precisamente lo que se muestra en esta imagen, los baños de esta casa también se diseñan y se le dan la importancia tanto en diseño como en el uso de acabados, La pared de fondo que recibe las piezas sanitarias poseen un diseño de llenos y vacíos en pared con una iluminación que enfatiza estos cambios de plano y que le dan una atmósfera cálida y de sofisticación a este espacio.