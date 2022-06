Paredes: ¡6 ideas para baños modernos!

Otra opción, si no consigues o no te gustan los diseños que ves del papel vinílico, es comprar un papel tapiz normal, el más sencillo, con el diseño de tu preferencia y en casa aplicarle una capa de polivilino para endurecerlo y así hacerlo más resistente. Este tapiz es ideal para quienes buscan redecorar sus espacios con cierta frecuencia, pues como solo se compone de papel, tiene una durabilidad de aproximadamente dos años. Te sugerimos que cuando elijas busques uno que sea resistente a la luz así no se tornará amarillo y se mantendrá mucho mejor.