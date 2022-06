Los 6 errores más comunes al decorar tu sala

Cuando decoramos la sala de la casa pensamos que todo le va bien, pero aunque sabemos que no es cierto, muchos lo dejan por empeño, olvidándose de la importancia de la escala. Mientras mezclamos diferentes muebles, sillas y poltronas el tamaño será determinante puesto que le dará protagonismo y a la vez, proporción. Sabemos que esta muy de moda el estilo vintage pero esto no significa que se vea bien en la sala, podría lucir fuera de lugar, debido a que los demás muebles quedarán parejos y esa poltrona, no. Al momento de combinar cualquier asiento tienes que pensar en la forma y el tamaño de cada uno.