Cómo tener un hogar bello y ecológico

Antonio Martins Interior Design Inc

Si la naturaleza no viene a la casa, entonces la casa va hacia la naturaleza. Tener un estilo más natural le dará a tu casa cercanía con el entorno y seguramente con lo que te gusta. Puedes integrar madera reciclada de las puertas viejas de la casa y convertirlas en un escritorio vintage, o en ese pie de cama que nos presentan los profesionales de ANTONIO MARTINS INTERIOR DESIGN INC. También, puedes colocar alfombras con materiales reciclados que te permitirán ayudar al medio ambiente y a la vez serán un buen tema de conversación con tus amigos. Las pieles artificiales no pueden faltar ya que impregnan carácter al dormitorio.