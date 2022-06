¡Cocinas Modernas en L! 6 razones para amarlas

Una cocina pequeña a veces puede ser compacta por lo que necesitamos tener un plan b para tener más espacio de almacenamiento, a veces guardar los insumos no es tarea fácil como tampoco lo es lavar en la cocina. Existen varios diseños donde no se incluye el área de lavaplatos, una razón lógica por no tener tanto espacio, por esta razón te recomendamos una solución muy eficaz que consiste en añadir cerca de la cocina un área para el fregadero donde podrías incluir una estantería únicamente para guardar los utensilios, platos y demás, así como un espacio exclusivo para ponerlos a secar al aire libre.