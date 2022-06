Una casita rústica y ecológica

Actualmente en las diferentes ramas del diseño, se ha perdido el miedo a experimentar y combinar tendencias, estilos y momentos diferentes la historia en un mismo lienzo, en un mismo espacio, en una misma vestimenta, esto es algo fascinante para mi , ¡Claro! siempre y cuando se haga bien, con juicio y mesura, como siempre me dice un amigo. Esto es justamente lo que hace la casa de hoy, una edificación antigua de la Italia del Sur conformada por volúmenes que eran usados como establos en el pasado y convertidos en habitación, estas acciones son el vivo ejemplo de lo que comento y no sólo por el cambio de función, sino por la fusión de estilos que realiza la oficina de del arquitecto Antonio D'Aprile esta vivienda. Así que veamos a que me refiero.