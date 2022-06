TOP 5: Ideas económicas para Jardines, Cocinas y Patios

’Las terrazas son sitios privilegiados con vistas agradables, en lo más alto de un edificio, pequeñas o grandes cerradas por medios muros, barandas vegetales o antepechos simples. Sin embargo, los proyectos de vivienda no siempre contemplan utilizar estos lugares, pero no significa que no se pueda tener una bien diseñada a tu gusto. Si en casa cuentan con un pequeño espacio junto a la puerta, separado del jardín, en la azotea, incluso una zona de servicio que ya no se necesite, ¡ya tienen el lugar perfecto para crear una terraza linda, acogedora con un estilo propio!

Hoy les traemos 5 terrazas antes y después de sus respectivas remodelaciones. ¡Tomen nota y disfruten!’

Aquí las puedes ver: Antes y después de: ¡5 terrazas increíbles!