Antes y Después de 5 Fachadas ¡Renovación TOTAL!

¡Esta casa puede sacarle a más de uno muchísimos gritos en la noche! El aspecto es tan terrorífico que impacta con solo tomarle una foto. La apariencia es muy deplorable, se ven las paredes deterioradas, llenas de moho, las ventanas no tienen vidrios y se ve tan intimidante que no provoca ni entrar. La humedad y el paso del tiempo ha hecho de las suyas, la estructura se ve algo desquebrajada pero no hay nada que el diseño no pueda lograr. Sin lugar a dudas esta casa necesita mucha pintura fresca, un cambio de imagen y por si fuera poco, nuevas puertas, ventanas y… ¡Un cambio de 360°!