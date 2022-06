¿Cómo tener un estudio u oficina virtual en casa?

Al momento de tener un estudio en casa donde emprender una oficina virtual debemos considerar si el espacio es propicio para llevarlo a cabo. Muchas veces consideramos que el ruido del exterior no podrá afectarnos, y todo porque nos gusta ese cuarto en particular para estudiar o trabajar. Lo cierto es que hay propietarios que colocan materiales que propician la insonorización del cuarto para que no les perturbe los sonidos de la calle. En la actualidad, existen muchas escuelas -ubicadas cerca de los aeropuertos- que estudian en casas especiales diseñadas para mantener sin sonido ese espacio en particular.