Un hogar simple y acogedor

Este loft no deja de sorprendernos, fíjate bien hasta tiene una hamaca. A veces es difícil conseguir un lugar ideal para encontrar espacio para colgarla en la casa. Se integran perfectamente todos los elementos decorativos, muebles, luces artificiales y hasta obras de arte colgadas en la pared. Esta aunque no es una habitación, se ha posicionado como una de las mejores, es tan acogedora que sus residentes no salen de este lugar. En la parte superior notamos la presencia de varias cortinas, las cuales hacen la función de paredes mil veces mejores: Suaves, corredizas y prácticas.