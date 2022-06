Antes y después: ¡5 Salas increíbles!

Al momento de decorar una sala lo más importante es aprovechar el espacio que se tiene. No es muy conveniente tener una habitación muy amplia pero sin ningún mueble por más que no se sepa qué colocar lo más razonable es darle el uso que se merece. Los grandes ventanales que la conforman pueden distribuirse de la mejor manera para que no impacte en el resto de la habitación con tanta claridad. La alfombra es tan basta como una llanura pero es un desacierto total porque con esa tonalidad no permite que el resto de los elementos destaquen como se debe.