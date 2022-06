7 Errores que todos cometemos al decorar el cuarto

Las alfombras siempre hacen que de alguna manera, un lugar se vea más acogedor, pero cuando no fueron escogidas tomando en cuenta las dimensiones de la habitación, pueden hacer que todo se vea más bien incómodo y que no cuadre bien ante la vista. Cuando quieras comprar una nueva alfombra, asegúrate de que no sea muy grande ni muy pequeña, sino del tamaño justo, y además cuida mucho la ubicación que vas a elegir para ella. Al pie de la cama siempre quedan bien.