7 ideas de cuartos mezzanina para ganar espacio sin construir

Si sientes que tu casa se ha vuelto cada vez más pequeña, que ya no tienes espacio ni para tu dormitorio, te recomendamos construirla justo encima de la sala o el desván. Aunque no lo creas esta tipología está siendo muy empleada en todo el mundo por su practicidad y sincera comodidad, aprovechando lo mejor de los espacios y sin darse mala vida. Con tan solo aprender los pasos necesarios para armar el loft estarás más que listo para descansar como un Rey. Construir una cama alta no es tarea difícil si sabes cómo hacerlo. Hoy de la mano de homify te enseñaremos a construir tu propia cama tipo loft. Dile adiós a las literas, camas de gavetas o dormir en el sofá, ¡este libro de ideas te encantará!